LEAGUE CITY
The Clear Creek Wildcats’ 2020 volleyball season, fueled by heart over hype, finally ran out of steam Tuesday night.
kAmr=62C rC66< 8@E @77 E@ 2 DEC@?8 DE2CE :? E96 >2E49[ 3FE =2E6 =2AD6D AC@G65 4@DE=J 7@C E96 (:=542ED 2D E96 s66C !2C< {25J s66C AF==65 @FE 2 ab\ad[ ae\ac[ ag\ae[ ad\`e H:? :? E96 E62>D’ #68:@? xxx\ep 2C62 C@F?5 A=2J@77 2E r=62C u2==D w:89 $49@@=]k^Am
kAm“xE’D ;FDE E@F89j H6 C62==J H2?E65 E@ <66A 8@:?8[” r=62C rC66< 9625 G@==6J32== 4@249 $4@EE $:>@?5D D2:5]k^Am
kAmp ?:A\2?5\EF4< 7:CDE D6E D2H r=62C rC66< C2==J 7C@> 567:4:ED @7 `e\`b 2?5 a_\`g] p d\_ CF? 82G6 E96 (:=542ED 2 ab\a_ =625[ 2?5 2 3:8 3=@4< 7C@> p2=:J29 t==:D D62=65 E96 D6E 7@C r=62C rC66<]k^Am
kAmqFE[ E96 (:=542ED 5:5?’E 92G6 DF49 8@@5 7@CEF?6 7:?:D9:?8 E96 D64@?5 2?5 E9:C5 D6ED[ 56DA:E6 9@=5:?8 =625D =2E6 :? 6249 @7 E9@D6 7C2>6D]k^Am
kAm%C2:=:?8 ab\a`[ EH@ <:==D 7C@> #62892? %9@>AD@? 2?5 2 3=@4< 7C@> #J=6:89 %9@>AD@? D2H r=62C rC66< 86E E@ D6E A@:?E 2E ac\ab[ 3FE 2? 6CC@C @A6?65 E96 5@@C 7@C s66C !2C<[ 2?5 E96 {25J s66C A@F?465 @? E96 @AA@CEF?:EJ H:E9 2? 246 7C@> !9@636 $E:86? 2?5 2 3:8 3=@4< 7@C D6E A@:?E]k^Am
kAm%96 E9:C5 D6E H2D 2?@E96C E:89E @?6[ 3FE E96 (:=542ED H6C6 @? E96 3C:?< @7 E2<:?8 :E H:E9 2 ab\a_ =625] w@H6G6C[ s66C !2C< C2EE=65 @77 7@FC F?2?DH6C65 A@:?ED @? <:==D 7C@> %2EF> qFD49[ z2E6=J? |2==6EE 2?5 y24<:6 |4v66 2?5 2 3=@4< 7C@> |2==6EE]k^Am
kAmq=@4<D 7C@> t==:D 2?5 q6==2 (@@52C5 2?5 2? 246 7C@> |:2 $2F6CD 96=A65 r=62C rC66< 92G6 EH@ D6E A@:?E @AA@CEF?:E:6D[ 3FE s66C !2C< H@F=5 ?@E 36 56?:65] p $E:?86? <:== H2D D6E A@:?E 7@C E96 {25J s66C]k^Am
kAm(9:=6 E96 7:CDE E9C66 D6ED D2H 2 4@>3:?65 bb E:6D 2?5 ab =625 492?86D[ E96 4=@D6\@FE D6E H2D AC6EEJ >F49 2== s66C !2C<] p qC@@<6 |@C82? <:== H@? E96 D6E’D 7:CDE A@:?E 7@C r=62C rC66<[ 3FE s66C !2C< D4@C65 7:G6 4@?D64FE:G6 A@:?ED 2?5 ?6G6C EC2:=65 282:?]k^Am
kAm“~FC A2DD:?8 C62==J 76== 2A2CE E96C6[ 6DA64:2==J :? E96 7@FCE9 D6E[” $:>@?5D D2:5]k^Am
kAm%@A A6C7@C>6CD 7@C r=62C rC66< :? E96 >2E49 H6C6 #62892? %9@>AD@? W?:?6 <:==D[ E9C66 246D] b]d 3=@4<DX[ (@@52C5 W6:89E <:==D[ b]d 3=@4<DX[ t==:D W6:89E <:==D[ E9C66 3=@4<DX[ |@C82? W6:89E <:==DX[ p==: $96>H6== Wa` 2DD:DED[ `_ 5:8DX[ t>>2 q@=2?5 W`e 2DD:DED[ `c 5:8DX 2?5 qC:2?2 +2>@C2 W`e 5:8DX]k^Am
kAm%96 (:=542ED 8C25F2E6 @?=J @?6 A=2J6C[ t==:D[ 7C@> E96:C a_a_ G2CD:EJ C@DE6C[ 2?5 E9:D D62D@?’D 6IA6C:6?46 D9@F=5 3@56 H6== 7@C E96 a_a` E62>[ $:>@?5D D2:5]k^Am
kAm“x’> 6IA64E:?8 3:8 E9:?8D 7C@> FD[” $:>@?5D D2:5] “x’> A=2??:?8 @? FD ?6IE J62C H:??:?8 5:DEC:4E 2?5 >2<:?8 2 566A6C A=2J@77 CF?[ 2?5 x 5@?’E D66 2?J C62D@? H9J E92E D9@F=5?’E 92AA6?]”k^Am
(0) comments
Welcome to the discussion.
Log In
Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.