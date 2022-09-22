Well, how did everyone like that cool feeling in the air, for the first day of fall? OK, let's be honest, if you weren't outside before sunrise, you missed that touch of fall.

Don't fret because a cool front is on the way. Monday or Tuesday, the front should slide off the coast, leaving us with pleasant temperatures and gusty winds at times out of the northeast. We need this front. I will explain why in Sunday's column.

Capt. David Dillman is a columnist for The Daily News. Report your catch to reel.report@galvnews.com or call 409-683-5273.

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