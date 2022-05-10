Could it just be the end to the wind for the next few days? The forecast is calling for that, with winds decreasing heading into the latter part of the week and the weekend.

If the winds die off like predicted, it's sure going to feel like summer. Out west of us, the mercury is already touching the high 90s.

Capt. David Dillman is a columnist for The Daily News. Report your catch to reel.report@galvnews.com or call 409-683-5273.

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