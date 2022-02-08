Every day is a battle because things must be accomplished. The world will not hold still and wait on you. If you don’t step into the ring, then you’ve already lost the fight.
There are a variety of battles each of us encounter each day. They are specific to our lifestyles.
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