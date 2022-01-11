We’d like to see Buddy, the pot-bellied pig at the center of a dispute between a couple of neighbors in Galveston, be allowed to live out the rest of his days at the island home he has known since he was a piglet.
We’d like to argue home is home, even to a pot- bellied pig.
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