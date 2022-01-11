Pig in Galveston

Sandra Gonzalez pets her pig, Buddy, as he sleeps in an enclosure in the backyard of her house in Galveston on Friday, Jan. 7, 2022. Gonzalez has kept the pig since it was a piglet as a pet for her son.

 STUART VILLANUEVA/The Daily News

We’d like to see Buddy, the pot-bellied pig at the center of a dispute between a couple of neighbors in Galveston, be allowed to live out the rest of his days at the island home he has known since he was a piglet.

We’d like to argue home is home, even to a pot- bellied pig.

Margaret Battistelli Gardner: 409.683.5227; Margaret.Gardner@galvnews.com

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Deputy Managing Editor

Margaret joined The Daily New in December 2019, bringing more than 20 years of editorial experience to the team. A Philadelphia native, she lives in Galveston County with her husband, Steve, and their dog Nanook.

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