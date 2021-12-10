COVID-19 isn’t shaking up only public health, the supply chain and economy. Business operators cite social upheaval the pandemic caused as a main reason they’re having a hard time finding good employees.
People have been quitting low-paying jobs, others are retiring sooner than they had planned and people in the job market are demanding better pay and more flexible working arrangements.
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