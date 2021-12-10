Hospitality Workforce

Ball High School junior Nina Castro, a student in the school’s hospitality program, organizes a display in the boutique at the San Luis Resort in Galveston on Wednesday, Dec. 8, 2021.

 STUART VILLANUEVA/The Daily News

COVID-19 isn’t shaking up only public health, the supply chain and economy. Business operators cite social upheaval the pandemic caused as a main reason they’re having a hard time finding good employees.

People have been quitting low-paying jobs, others are retiring sooner than they had planned and people in the job market are demanding better pay and more flexible working arrangements.

Angela Wilson: 409-683-5239; angela.wilson@galvnews.com.

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