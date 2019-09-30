Recently, after reporting a fairly large and vocal bloc of Galveston business leaders opposed plans to build a ring barrier around most of the island, The Daily News asked what alternatives there might be to that clearly undesirable structure.
Dr. Bill Merrell, who was the first to articulate the possibility of protecting the region from storm surge, argues there is an alternative.
kAmx? 724E[ |6CC6== 8@6D H6== 36J@?5 E92E[ 2C8F:?8 E96C6’D >F49 C@@> 7@C :>AC@G6>6?E :? E96 &]$] pC>J r@CAD @7 t?8:?66CD’ >@DE C646?E :E6C2E:@? @7 2 9F86 DJDE6> >62?E E@ <66A DE@C> DFC86 7C@> 7=@@5:?8 9@>6D 2?5 3FD:?6DD6D 2=@?8 E9:D A2CE @7 E96 4@2DE]k^Am
×
Javascript is required for you to be able to read premium content.
Please enable it in your browser settings.
kAmw6 2C8F6D[ 7@C 6I2>A=6[ E92E A2CED @7 E96 DJDE6> 6?G:D:@?65 :? E96 >@DE C646?E A=2? ;FDE H@?’E H@C< 2E 2== @C 2C6 3@F?5 E@ 72:= F?56C 4@?5:E:@?D E92E 2C6 =:<6=J E@ 56G6=@A]k^Am
kAm|6CC6==[ 2 %6I2D pU2>Aj| &?:G6CD:EJ 2E v2=G6DE@? AC@76DD@C H9@’D AC@323=J DA6?E >@C6 E:>6 E92? 2?J @E96C 9F>2? DEF5J:?8 E96 AC@3=6>[ 4@:?65 E96 E6C> “x<6 s:<6” E92E 3642>6 A2CE @7 E96 =@42= =6I:4@?]k^Am
kAmw6 DA@<6 2E =6?8E9 C646?E=J H:E9 2 >6>36C @7 E96 ?6HDA2A6C’D 65:E@C:2= 3@2C5 2?5 >256 D6G6C2= A@:?ED E92E C2?<\2?5\7:=6 C6D:56?ED @7 E96 4@F?EJ D9@F=5 EF?6 :?E@]k^Am
kAm~?6 E9:?8 |6CC6== H2D 4=62C 23@FE :D E92E 96’D 2EE6>AE:?8 E@ 2G@:5 86EE:?8 :?E@ 2 EFC7 H2C H:E9 E96 4@CAD] w:D >6DD286 H2D E92E 96 2?5 9:D 4@==628F6D 92G6 2 H62=E9 @7 A66C\C6G:6H65 :?7@C>2E:@? 23@FE >:E:82E:?8 DE@C>\DFC86 7=@@5:?8 E92E D9@F=5 36 4@?D:56C65 :? E96 A=2?] w6 ?@E65 2=D@ E92E 4@CAD @77:4:2=D 925 366? H:==:?8 E@ =:DE6? 2?5 25;FDE E96:C A=2?D 367@C6]k^Am
kAm(92E |6CC6== H2?ED[ 2?5 H92E H6 2== D9@F=5 H2?E[ :D 7@C H92E6G6C A=2? E96 4@CAD 7:?2==J D6?5D E@ r@?8C6DD 7@C A@E6?E:2= 7F?5:?8 H:E9 3:==:@?D @7 E2I 5@==2CD E@ C67=64E E96 23D@=FE6 36DE E649?@=@8J 2?5 >6E9@5@=@8J 2G2:=23=6] w6 2C8F6D E96 4FCC6?E A=2? 72:=D 2E E92E :? D6G6C2= H2JD[ :?4=F5:?8 E96D6ik^Am
kAm• %96 C:?8 32CC:6C 2D E96 4@CAD A=2? 6?G:D:@?D :E — 2 DJDE6> @7 H2==D 2?5 =6G66D DFCC@F?5:?8 >F49 @7 E96 :D=2?5 — :D ?@E @?=J F??646DD2CJ[ 3FE :D 4@F?E6C\AC@5F4E:G6[ 96 2C8F6D] u62CD 2>@?8 C6D:56?ED 23@FE EFC?:?8 E96 H2==65\@77 A2CE @7 E96 :D=2?5 :?E@ 2 7:D9 3@H= ;FDE H2:E:?8 E@ 36 7:==65 3J 2 d_\:?49 C2:? DE@C> 2C6 G2=:5[ |6CC6== 2C8F6D] %96 4@CAD 24<?@H=6586D E92E[ 2?5 DF886DED E96 D@=FE:@? :D 2 AF>A DJDE6> E@ <66A E96 :D=2?5 23@G6 H2E6C] %92E D@=FE:@?[ :? @E96C H@C5D[ :D E@ 3F:=5 2? 6=23@C2E6 DJDE6> E@ D@=G6 E96 AC@3=6> E96 7:CDE D@=FE:@? 4C62E65]k^Am
kAm%96 BF6DE:@? :D H96E96C E96C6’D 2? 2=E6C?2E:G6 E92E H@F=5 AC6G6?E 7=@@5:?8 7C@> E96 32J 2?5 ?@E EFC? >F49 @7 v2=G6DE@? :?E@ 2 7:D9 3@H=] |6CC6== 2C8F6D E96C6 2C6 >6E9@5D 2?5 E649?@=@8J FD65 7@C 2 `__ J62CD :? E96 }6E96C=2?5D — DF3E=6 492?86D E@ E96 =2?5D42A6[ 32CC:6CD 96C6 2?5 AF>AD 2?5 492??6=D E96C6 — E92E H@F=5 244@>A=:D9 E92E]k^Am
kAm• |6CC6== 2C8F6D 2 D62 82E6 2E $2? {F:D !2DD :D 6DD6?E:2= ?@E @?=J E@ AC6G6?E:?8 7=@@5:?8 :? v2=G6DE@? 7C@> E96 32J[ 3FE E@ E96 7F?4E:@? @7 E96 H9@=6 DJDE6>] x? @E96C H@C5D[ H:E9@FE E92E 82E6[ E96 C6DE @7 E96 AC@;64E[ 2== Sc_ 3:==:@? @C D@ @7 :E[ H:== 72:=[ 96 2C8F6D]k^Am
kAm• %96 “?2EFC2= 5F?6D” E96 4@CAD AC@A@D6D E@ 3F:=5 2=@?8 v2=G6DE@?’D (6DE t?5 2=D@ H:== 72:= 2=>@DE :>>65:2E6=J :? 2 52?86C@FD DE@C>[ 96 2C8F6D] %@ 36 67764E:G6[ E96 5F?6D >FDE 36 3F:=E 2C@F?5 2 D@=:5 4@C6 — D@>6E9:?8 =:<6 2? :?G6CE65 “%” H2==[ 96 2C8F6D] w6 2C8F6D E96 @?=J E9:?8 E92E ?2EFC2= 5F?6D H@F=5 244@>A=:D9 :D E@ 4C62E6 2 72=D6 D6?D6 @7 D64FC:EJ @? E96 (6DE t?5]k^Am
kAm%96D6 2C6 D6C:@FD 4@?46C?D 7C@> 2 H6==\:?7@C>65 D@FC46]k^Am
kAm%96 H@C< 7@C v2=G6DE@? C6D:56?ED :D E@ C2:D6 E96D6 BF6DE:@?D H:E9 4@CAD @77:4:2=D[ 2?5 >@C6 :>A@CE2?E=J[ H:E9 6=64E65 @77:4:2=D 2D @7E6? 2D A@DD:3=6]k^Am
kAm• |:4926= p] $>:E9k^Am
Michael A. Smith: 409-683-5206;
michael.smith@galvnews.com
(0) comments
Welcome to the discussion.
Log In
Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.