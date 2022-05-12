Each year during May, members of the health community recognize and hope to raise awareness and dispel stigmas about mental illness.
May is Mental Health Awareness Month, during which organizations such as the National Alliance on Mental Illness strive to educate the public and advocate for policies that support people with mental illness and their families.
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