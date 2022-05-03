To start with a disclaimer: This is not an endorsement of Craig Brown for mayor of Galveston. The Daily News has no objection to, or concern about, Brown being reelected. He has been a good enough mayor.
He has not asked for the newspaper’s endorsement, however, and the paper didn’t go through the elaborate processes required to make endorsements.
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