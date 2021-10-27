The enthusiasm some residents have for berthing the USS Texas in Galveston is inspiring.
Advocates of that project have an interesting vision, and there are clear potential benefits for the tourism industry in having the historic battleship among the island’s attractions.
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