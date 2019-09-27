We urge the Texas Parks & Wildlife Department to approve the city of Galveston’s application for money to build a second public boat ramp on the island.
Anglers and boaters have been asking for a second public ramp, and tourism leaders hope having one would encourage more visitors to come to the island.
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