The Galveston City Council is right to move slowly on an ordinance meant to preserve “significant” palm trees.
The ordinance isn’t necessarily a bad idea, but it raises some questions that need answers and merits some thought about what its broad and less obvious consequences might be.
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Michael A. Smith: 409-683-5206; michael.smith@galvnews.com
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