The Texas Windstorm Insurance Association’s board of directors was right to reject a recommendation to increase premium rates coastal property owners must pay for coverage.
It was odd, however, for the board to have even considered rate increases when Texas lawmakers had made it clear they want some things done before that happens.
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