If the city council intends Thursday to reject an application for zoning variances sought by a developer wanting to build a condominium tower on the west end of Galveston’s seawall, it will need a better argument than the planning commission offered.
Commissioners voted earlier this month to recommend the council deny Houston-based Satya Inc.’s request for a planned unit development overlay for the 64-unit condominium project, 10327 Termini-San Luis Pass Road, on 2.86 acres adjacent to the Diamond Beach resort.
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