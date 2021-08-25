If the city council intends Thursday to reject an application for zoning variances sought by a developer wanting to build a condominium tower on the west end of Galveston’s seawall, it will need a better argument than the planning commission offered.

Commissioners voted earlier this month to recommend the council deny Houston-based Satya Inc.’s request for a planned unit development overlay for the 64-unit condominium project, 10327 Termini-San Luis Pass Road, on 2.86 acres adjacent to the Diamond Beach resort.

Michael A. Smith: 409-683-5206; michael.smith@galvnews.com​.

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