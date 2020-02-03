Officials in the cities of Galveston and League City should be commended for attempting to ease the pain and suffering among residents and business owners during major road construction projects.
Both cities have projects that exemplify how public rancor can get when projects drag on longer than people think is reasonable.
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Michael A. Smith: 409-683-5206; michael.smith@galvnews.com
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