Sidewalks

Traffic passes near the sidewalk along Marina Bay Drive in Kemah on Friday, June 2, 2023.

 STUART VILLANUEVA/The Daily News

LEAGUE CITY

League City, Kemah and Clear Lake Shores together are seeking a multi-million dollar grant from the Texas Department of Transportation for the extension and expansion of sidewalks along FM 2094.

Sarah Grunau: 409-683-5226; sarah.grunau@galvnews.com

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