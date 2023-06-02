LEAGUE CITY
League City, Kemah and Clear Lake Shores together are seeking a multi-million dollar grant from the Texas Department of Transportation for the extension and expansion of sidewalks along FM 2094.
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