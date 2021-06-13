LEAGUE CITY
The COVID-19 clinic on the skybridge at the University of Texas Medical Branch’s League City campus closed on Friday.
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