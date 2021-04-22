GALVESTON
A Park Board of Trustees’ plan to develop infrastructure at Stewart Beach through a partnership with a private company seems to have preliminary support from city council.
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