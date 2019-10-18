GALVESTON
After months of public meetings and revised designs, American National Insurance Co.’s plan for an elevated bridge in downtown Galveston has been approved.
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