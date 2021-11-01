Three months after resuming operations from the Port of Galveston, cruises have generated more than $2.8 million in revenue for the public docks.
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John Wayne Ferguson: 409-683-5226; john.ferguson@galvnews.com or on Twitter @johnwferguson.
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