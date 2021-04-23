LEAGUE CITY
As off-putting as the partisan rhetoric might be in the race for spots on the Clear Creek Independent School District’s board of trustees to some residents and voters, it has become more and more common recently in Galveston County politics.
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