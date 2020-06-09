Clear Creek Independent School District will have classes in the fall. The only question is what those might look like in the wake of the coronavirus pandemic.
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Matt deGrood: 409-683-5230; matt.degrood@galvnews.com
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