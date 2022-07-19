An actuarial committee has recommended no increase in windstorm insurance rates to the board of the Texas Windstorm Insurance Association, but some policyholders might still pay more as the association adjusts for higher building costs.

In some cases, policyholders will see the cost of coverage rise anywhere from 10.4 percent to 11.6 percent, depending on where the insured property is, association officials said.

Keri Heath: 409-683-5241; keri.heath@galvnews.com or on Twitter @HeathKeri.

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