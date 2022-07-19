An actuarial committee has recommended no increase in windstorm insurance rates to the board of the Texas Windstorm Insurance Association, but some policyholders might still pay more as the association adjusts for higher building costs.
In some cases, policyholders will see the cost of coverage rise anywhere from 10.4 percent to 11.6 percent, depending on where the insured property is, association officials said.
×
Javascript is required for you to be able to read premium content.
Please enable it in your browser settings.
kAm%96 2DD@4:2E:@?’D 4@>>:EE66 2E 2 |@?52J >66E:?8 F?2?:>@FD=J 2AAC@G65 C64@>>6?5:?8 ?@ :?4C62D6D :? E96 C2E6D A@=:4J9@=56CD A2J] %96 C64@>>6?52E:@? H:== 8@ 367@C6 E96 2DD@4:2E:@?’D 7F== 3@2C5 ?6IE H66<]k^Am
kAm%96 2DD@4:2E:@? :D E96 :?DFC6C @7 =2DE C6D@CE 7@C 23@FE dg[___ 9@>6D 2?5 3FD:?6DD6D :? v2=G6DE@? r@F?EJ]k^Am
kAm%96 C64@>>6?52E:@? 4@>6D 56DA:E6 2? 24EF2C:2= 2?2=JD:D D9@H:?8 E96 2DD@4:2E:@? H@F=5 ?665 E@ C2:D6 C6D:56?E:2= C2E6D 3J `d A6C46?E 2?5 4@>>6C4:2= C2E6D 3J `` A6C46?E E@ 4@G6C 4@DED E9:D J62C]k^Am
kAm%9@D6 A6C46?E286D C6AC6D6?E 9@H >F49 E96 2DD@4:2E:@? H@F=5 ?665 E@ C2:D6 C2E6D E@ A2J 4=2:>D @7 AC@;64E65 DE@C>D @C 5:D2DE6CD E9:D J62C[ 2DD@4:2E:@? DA@<6D>2? p2C@? %2J=@C D2:5]k^Am
kAm“(6 H@F=5 ?@E 36 E2<:?8 :? 6?@F89 7@C AC@;64E65 6IA6?D6D[ H9:49 H@F=5 :?4=F56 A2J:?8 7@C 2 5:D2DE6C[” %2J=@C D2:5]k^Am
kAm%96 2DD@4:2E:@? :D F?56C\492C8:?8 3J =6DD E9:D J62C E92? :? C646?E J62CD A2DE[ 9@H6G6C[ %2J=@C D2:5]k^Am
kAm{2DE J62C[ E96 2DD@4:2E:@? 2C8F65 :E ?665 E@ :?4C62D6 C2E6D 3J bh A6C46?E 7@C C6D:56?E:2= 2?5 ce A6C46?E 7@C 4@>>6C4:2= A@=:4:6D[ 244@C5:?8 E@ C64@C5D]k^Am
kAm%96 82A 4=@D65 D@>6 3642FD6 E96 2DD@4:2E:@? A2:5 @77 563E :E 925 E2<6? @FE :? a_`c E@ 96=A 4@G6C :ED C:D<[ %2J=@C D2:5]k^Am
kAm{2DE J62C[ E96 2DD@4:2E:@? C2:D65 C6D:56?E:2= 2?5 4@>>6C4:2= C2E6D d A6C46?E[ 244@C5:?8 E@ E96 2DD@4:2E:@?]k^Am
kAmxE H2D E96 D64@?5 C2E6 :?4C62D6 D:?46 a_`e]k^Am
kAm“xE’D D@>6E9:?8 E92E H6’C6 <66A:?8 2? 6J6 @?[” %2J=@C D2:5] “(6 C64@8?:K6 @FC A@=:4J9@=56CD 2=D@ 92G6 C:D:?8 6IA6?D6D]”k^Am
kAmq6EH66? a__g 2?5 a_`e[ E96 2DD@4:2E:@? 925 C2:D65 C2E6D 2E =62DE d A6C46?E 2=>@DE 6G6CJ J62C[ 244@C5:?8 E@ 52E2]k^Am
kAmp=E9@F89 E96 4@>>:EE66 :D C64@>>6?5:?8 282:?DE C2E6 :?4C62D6D[ A@=:4J9@=56CD =:<6=J H:== D66 9:896C AC6>:F> 3@EE@> =:?6D E9:D J62C 3642FD6 E96 2DD@4:2E:@? 92D :?4C62D65 H92E :E 492C86D E@ @77D6E :?7=2E:@? :? C63F:=5:?8 2?5 C6A2:C 4@DED]k^Am
kAm(:E9 E96 C:D:?8 :?7=2E:@? :? 3F:=5:?8 4@DED[ E96 2DD@4:2E:@? A=2?D E@ :?4C62D6 AC6>:F> 4@DED 3J `_]c A6C46?E E@ ``]e A6C46?E[ 56A6?5:?8 @? =@42E:@? @7 E96 :?DFC65 DECF4EFC6]k^Am
kAm%96 4@DE G2C:6D 3J =@42E:@? 3642FD6 E96 4@DE @7 3F:=5:?8 >2E6C:2=D 492?86D 56A6?5:?8 @? =@42E:@?[ %2J=@C D2:5]k^Am
kAmp=E9@F89 E96 3F:=5:?8 4@DE 25;FDE>6?E :D :?4=F565 :? 2== A@=:4J C6?6H2= @776CD[ A@=:4J9@=56CD 42? @AE @FE @7 E96 9:896C 4@DE 2?5 2446AE =@H6C 4@G6C286 2>@F?ED[ 96 D2:5]k^Am
kAm$@>6 A@=:4J9@=56CD >:89E ?665 E@ 2446AE E96 9:896C 4@DE E@ >2:?E2:? 6?@F89 :?DFC2?46 4@G6C286 E@ <66A E96:C 3F:=5:?8 7F==J :?DFC65[ %2J=@C D2:5]k^Am
kAm“%96:C AC6>:F>D H:== 8@ FA 3FE E96J’C6 86EE:?8 >@C6 4@G6C286 7@C E92E :?4C62D6 :? AC6>:F>[” %2J=@C D2:5]k^Am
kAm%92E 492?86 H@F=5 2AA=J E@ A@=:4:6D E92E 368:? @? @C 27E6C $6AE] `d]k^Am
kAm%96 2DD@4:2E:@? 3@2C5 H:== >66E pF8] a E@ 962C AF3=:4 4@>>6?E 2?5 G@E6 @? H96E96C E@ C2:D6 AC6>:F> C2E6D]k^Am
kAmp7E6C E92E[ E96 DE277 H:== 7:=6 E96 AC@A@D65 C2E6 H:E9 E96 %6I2D s6A2CE>6?E @7 x?DFC2?46[ H9:49 92D F?E:= ~4E] `d E@ 2AAC@G6 @C 56?J E96 C2E6 C6BF6DE]k^Am
(0) comments
Welcome to the discussion.
Log In
Real Names required. No pseudonyms or partial names allowed. Stand behind what you post.
Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.