GALVESTON
A new look at Texas' proposed coastal barrier system will be released this week, according to the U.S. Army Corps of Engineers.
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(2) comments
Not likely. 20 years to complete will give bureaucrats plenty of time to syphan more than the projected $32 billion estimated cost. Expect 30 years and $100 billion final cost. By then climate change may become global cooling.
Maybe we can entice some of Galveston's awesome muralists to paint it.
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