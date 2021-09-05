Vertical Lift Gates Opened.jpg

A concept drawing shows the possible design of proposed lift gates that would be placed between Galveston Island and Bolivar Peninsula as part of a new coastal barrier system.

 TEXAS GENERAL LAND OFFICE/Courtesy

GALVESTON

A new look at Texas' proposed coastal barrier system will be released this week, according to the U.S. Army Corps of Engineers.

John Wayne Ferguson: 409-683-5226; john.ferguson@galvnews.com or on Twitter @johnwferguson.

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(2) comments

Gary Miller

Not likely. 20 years to complete will give bureaucrats plenty of time to syphan more than the projected $32 billion estimated cost. Expect 30 years and $100 billion final cost. By then climate change may become global cooling.

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baileyhjones
Bailey Jones

Maybe we can entice some of Galveston's awesome muralists to paint it.

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