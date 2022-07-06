LEAGUE CITY
With federal interest rates rising, some homebuyers are hopeful that what has been a runaway housing market in Galveston County will start to come under some control.
kAm$@>6 #62=E@CD D66 E96 492?86[ 3FE H2C? AC:46D 2C6 =:<6=J E@ @?=J =6G6= @FE[ C2E96C E92? 4@>6 5@H?]k^Am
kAmy2>:6 %6CCJ[ 3C@<6C 2?5 @H?6C @7 !C:@C:EJ ~?6 #62= tDE2E6 :? {628F6 r:EJ[ 92D D66? D@>6 D9:7E H:E9:? E96 A2DE 76H >@?E9D]k^Am
kAmw@>6 AC:46D 2C6 C:D:?8[ 3FE DE625:=J[ C2E96C E92? 2E 2 CF?2H2J A246[ D96 D2:5]k^Am
kAm“x’> 567:?:E6=J D66:?8 2 D=@H5@H?[” %6CCJ D2:5] “(6’C6 D66:?8 >@C6 =:DE:?8D @? E96 >2C<6E 2?5 E96J’C6 @? E96 >2C<6E 24E:G6 2 =:EE=6 =@?86C]”k^Am
kAm%9:D :D 2 8@@5 E9:?8[ D96 D2:5]k^Am
kAm“xE’D ;FDE ?@C>2=:K:?8[” %6CCJ D2:5] “x’> 24EF2==J 6I4:E65 23@FE :E 3642FD6 7:CDE\E:>6 9@>63FJ6CD H6C6 C62==J DECF88=:?8 E96 H2J E96 >2C<6E H2D 2 76H >@?E9D 28@]”k^Am
kAm%96 u656C2= #6D6CG6 =2DE >@?E9 2??@F?465 :E H@F=5 :?4C62D6 :?E6C6DE C2E6D 3J _]fd A6C46?E286 A@:?E[ E96 E9:C5 9:<6 E9:D J62C]k^Am
kAm%96 >@G6 H2D >62?E E@ 4@F?E6C CF?2H2J :?7=2E:@? 2?5 <66A AC:46D DE23=6]k^Am
kAm~G6C2==[ 9@FD:?8 AC:46D 2C6 DE:== 9:89]k^Am
kAm%96 2G6C286 9@>6 AC:46 :? %6I2D H2D Scce[aad :? |2J[ `e]g A6C46?E 9:896C E92? Sbg`[h`d[ E96 2G6C286 AC:46 E96 D2>6 E:>6 2 J62C 28@[ 244@C5:?8 E@ E96 %6I2D pU2>Aj| &?:G6CD:EJ %6I2D #62= tDE2E6 #6D62C49 r6?E6C]k^Am
kAmw@FD:?8 :?G6?E@CJ[ 56>2?5\DFAA=J 42=4F=2E:@? 6IAC6DD65 :? >@?E9D[ 92D C:D6? 7C@> `]a >@?E9D E@ `]d >@?E9D :? E92E E:>6]k^Am
kAmv2=G6DE@? r@F?EJ 92D 2 9:896C :?G6?E@CJ[ `]g >@?E9D :? |2J 2D @AA@D65 E@ `]b =2DE |2J[ 244@C5:?8 E@ E96 C62= 6DE2E6 46?E6C]k^Am
kAm!C:46D 2C6 =2C86=J E96 D2>6[ 9@H6G6C]k^Am
kAm|2J 3C@F89E 2 Scdc[fac 2G6C286 9@>6 AC:46[ 2 ac]` A6C46?E :?4C62D6 7C@> Sbee[d_b E96 J62C 367@C6[ 244@C5:?8 E@ E96 52E2]k^Am
kAmx? v2=G6DE@?[ C62= 6DE2E6 :D DE:== 9@E[ 2=E9@F89 9@>6D 2C6 DE2J:?8 @? E96 >2C<6E =@?86C[ D2:5 {J?? $F==:G2? (:?86E[ 2 #62=E@C H:E9 q6EE6C w@>6D 2?5 v2C56?D v2CJ vC66?]k^Am
kAm“x DE:== D66 >F=E:A=6 @776CD 8@:?8 @? 5@H? E96C6[” $F==:G2? (:?86E D2:5]k^Am
kAm$96 DFDA64ED E9:?8D H:== 492?86 H:E9:? 2 J62C[ 3FE 7@C ?@H[ AC:46D 2C6 DE:== 9:89]k^Am
kAmx? v2=G6DE@?[ E96 D9@CE\E6C> C6?E2= >2C<6E :D 2 3:8 A2CE @7 E96 9@FD:?8 >2C<6E[ D2:5 r92D6 q@6<6C[ 2 #62=E@C H:E9 r@2DE2= {:G:?8 !C@A6CE:6D]k^Am
kAmp:C3?3 ;FDE 2 76H H66<D 28@ A2DD65 2 32? @? =2C86 A2CE:6D 2?5 :7 E92E C65F46D @44FA2?4J[ @H?6CD >:89E ?@E 86E E96 C6EFC? E96J 6IA64E65[ 96 D2:5]k^Am
kAm“x7 H6 5@?’E D66 E96 C6EFC?D 7C@> D9@CE\E6C> C6?E2=D 2?5 @44FA2?4J DE2J:?8 9:89[ x H@F=5 6IA64E E96 D9@CE\E6C> C6?E2= D:56 @7 E9:?8D E@ DFAAC6DD E96 >2C<6E[” q@6<6C D2:5]k^Am
kAmq@6<6C 5@6D?’E 6IA64E 2 9F86 5:A :? AC:46D[ 3FE 9@>6 4@DED 2C6 364@>:?8 >@C6 C62D@?23=6[ 96 D2:5]k^Am
kAm$6==6CD 92G6 368F? C65F4:?8 E96 2D< @? @G6CAC:465 =:DE:?8D[ 96 D2:5]k^Am
kAm“%96J’C6 ?@E AC:46 E28D E92E 2C6 C62D@?23=6 @C 72:C[” q@6<6C D2:5] “(6’C6 D66:?8 E9@D6 5C@A :? AC:46] %96 >2C<6E :D <66A:?8 A6@A=6 >@C6 C62=:DE:4 ?@H E92? :E H2D]”k^Am
kAm%6CCJ 6IA64ED AC:46D H@?’E =:<6=J E@ 8@ 5@H? 7@C ?@H[ ;FDE =6G6= @FE[ D96 D2:5]k^Am
kAm%96 >2C<6E 4@?5:E:@?D @7E6? C6BF:C65 A6@A=6 E@ AFE :? >F=E:A=6 42D9 @776CD 2E 9:896C C2E6D[ D96 D2:5]k^Am
kAm“xE H2D ;FDE 86EE:?8 @FE @7 92?5[” %6CCJ D2:5]k^Am
(0) comments
Welcome to the discussion.
Log In
Real Names required. No pseudonyms or partial names allowed. Stand behind what you post.
Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.