The Texas General Land Office wants to build a 1,000-foot-long T-head pier into the Gulf of Mexico to replace Rollover Pass, the popular fishing spot on Bolivar Peninsula that was closed this fall.
The land office has submitted its plans for the pier to the U.S. Army Corps of Engineers. While officials have long promised to build a park and fishing pier to replace the pass, the application for a corps construction permit provides the most detailed information yet about the project.
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John Wayne Ferguson: 409-683-5226;
john.ferguson@galvnews.com or on Twitter @johnwferguson.
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