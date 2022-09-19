Galveston County Commissioners Court adopted a $282.87 million budget Monday that’s based on a no-new-revenue tax rate for the 12th year in a row, but also left some officials with just a portion of the salary increase they’d sought in effort to improve hiring and retention.
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