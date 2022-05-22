The city this summer will install street lights in the Cornerstone Place neighborhood, fulfilling a regular request from residents.
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Keri Heath: 409-683-5241;
keri.heath@galvnews.com or on Twitter @HeathKeri.
(1) comment
[thumbup]
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