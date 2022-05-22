Lighting in District 1 neighborhoods

A street light illuminates the corner of 34th and Ball streets in Galveston on Wednesday, Oct. 27, 2021. Newly elected District 1 Councilwoman Sharon Lewis wants better lighting for some neighborhood streets in her district.

 JENNIFER REYNOLDS/The Daily News

GALVESTON

The city this summer will install street lights in the Cornerstone Place neighborhood, fulfilling a regular request from residents.

Keri Heath: 409-683-5241; keri.heath@galvnews.com or on Twitter @HeathKeri. 

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baileyhjones
Bailey Jones

[thumbup]

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