TEXAS CITY
The Texas City Commission in a 6-0 vote Wednesday approved a $179 million expenditure budget.
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