BACLIFF
Two weeks after Galveston County Commissioners delayed a vote on putting new restrictions on recreational vehicles and the parks they’re in, hundreds of people, many of them confused, angry and aggrieved, turned up at the Bayside Regional Community Center on Wednesday night to let their county commissioner, Darrell Apffel, know what they thought of the rules.
kAmyF58:?8 3J E96 E6?@C @7 E96 C@@>[ E96J 5:5?’E =:<6 :E]k^Am
kAm%96 >@@5 :? E96 4@>>F?:EJ 46?E6C H2D 7C2F89E] (:E9@FE E96 2:5 @7 2 >:4C@A9@?6 @C D@F?5 DJDE6>[ pA776= 2EE6>AE65 E@ 2?DH6C BF6DE:@?D 23@FE E96 4@F?EJ’D A=2?D 2?5 9@H A6@A=6 >:89E 36 27764E65 3J E96 CF=6D]k^Am
kAmpA776= H2D :?E6CCFAE65 3J A6@A=6 D9@FE:?8 7@C 9:> E@ DA62< =@F56C] ~?6 A6CD@? 42==65 E96 4@F?EJ’D AC@A@D2= “r@>>F?:D>[” 2?5 @E96CD D9@FE65 “}2K:D>]” ~E96CD G6?E65 E96:C 7CFDEC2E:@? 2E 4@F?EJ 4@56 :?DA64E@CD @C E96 $2? {6@? |F?:4:A2= &E:=:EJ s:DEC:4E]k^Am
kAm“%9:D :D 23@FE >@C6 E92? #'D[” D2:5 s2G:5 y6E6=:?2[ E96 @H?6C @7 2 q24=:77 #' A2C< H9@ 96=A65 C2==J A6@A=6 :?E@ 2EE6?5:?8 E96 >66E:?8] “%9:D :D 23@FE 5:D4C:>:?2E:@?[ AC6;F5:46[ D6=64E:G6 6?7@C46>6?E @7 E96 =2H E92E 92D ?@ A=246 :? p>6C:42? D@4:6EJ]”k^Am
kAmx? y2?F2CJ[ pA776=[ 2?5 E96 4@F?EJ’D 6?8:?66C:?8 56A2CE>6?E 3C:6765 4@F?EJ 4@>>:DD:@?6CD @? 2 A=2? E@ 6IA2?5 4@F?EJ 7=@@5A=2:? C68F=2E:@?D E@ 4@G6C 2== F?:?4@CA@C2E65 A2CED @7 E96 4@F?EJ]k^Am
kAm%96 C68F=2E:@?D H@F=5 C6BF:C6 E92E #'D A2C<65 :? =@ED 2C@F?5 E96 4@F?EJ 36 A6C>:EE65[ E@ 36 <6AE :? H@C<:?8 4@?5:E:@? 2?5 36 >@G65 2E =62DE @?46 6G6CJ `g_ 52JD]k^Am
kAm%96J H@F=5 2=D@ C6BF:C6 E92E #' A2C< @H?6CD EC24< E96 2CC:G2= 2?5 56A2CEFC6 @7 A6@A=6 A2C<:?8 @? E96:C =@ED] x7 #' @H?6CD @G6CDE2J65 E96 `g_\52J =:>:E[ E96 A2C< @H?6CD 4@F=5 36 7:?65]k^Am
kAm%96 4@F?EJ :D C6HC:E:?8 :ED 7=@@5A=2:? CF=6D D@ :E 42? C6>2:? 4@>A=:2?E H:E9 DE2?52C5D D6E 3J E96 }2E:@?2= u=@@5 x?DFC2?46 !C@8C2>] x? 724E[ >@DE @7 E96 CF=6D 36:?8 E2=<65 23@FE 2=C625J 6I:DE :? 7656C2==J 567:?65 7=@@5 K@?6D[ pA776= D2:5]k^Am
kAmqFE @77:4:2=D H2?E E@ 6IA2?5 E9@D6 4@F?EJ CF=6D E@ 2C62D E92E 2C6?’E 4@?D:56C65 7=@@5 K@?6D[ 3642FD6 2== @7 E96 4@F?EJ :D F?56C E9C62E 3J C:D:?8 H2E6C[ E96J D2:5]k^Am
kAmpA776= 2=D@ 92D D2:5 E96 CF=6D H@F=5 D6CG6 2 D64@?5 AFCA@D6i E96 C6>@G2= @7 CF?5@H? @C A6CA6EF2==J DE2E:@?2CJ #'D[ H9:49 96 42==65 2 ?F:D2?46 2?5 2 4C:>6 2EEC24E@C]k^Am
kAm~? (65?6D52J 6G6?:?8[ 2EE6?566D 2E E96 >66E:?8 — >@DE @7 H9@> 2AA62C65 E@ =:G6 @C @H? AC@A6CEJ :? E96 32J D9@C6 4@>>F?:E:6D @7 $2? {6@? 2?5 q24=:77 — 42==65 E9@D6 4=2:>D 5:D4C:>:?2E@CJ[ 2?5 D2:5 E96J H@CC:65 E96 4@F?EJ’D AC@A@D65 CF=6D H@F=5 6?5 FA 9FCE:?8 @=56C A6@A=6[ H9@ =:G6 :? #'D 3642FD6 E92E’D 2== E96J 42? 277@C5]k^Am
kAm“s@?’E AFE E96> 2== :? @?6 32D<6E[” D2:5 |@?2 uC66[ 2 $2? {6@? C6D:56?E H9@ 2EE6?565 E96 >66E:?8] {@?8E:>6 C6D:56?ED[ E9@D6 H9@ 92G6 ?@E G:@=2E65 2?J =2HD[ D9@F=5 36 2==@H65 E@ 4@?E:?F6 E@ =:G6 F?56C E96 4FCC6?E CF=6D[ uC66 D2:5]k^Am
kAm“%2<6 E96 8@@5 688D 2?5 =62G6 E96> E96C6[ 2?5 E2<6 E96 325 688D 2?5 E9C@H E96> @FE[” D96 D2:5]k^Am
kAmy6E6=:?2 2?5 2E =62DE @?6 C6D:56?E @7 9:D #' A2C< 96=A65 E@ C2==J D@>6 A6@A=6 E@ E96 >66E:?8[ A@DE:?8 92?5>256 7=J6CD 2C@F?5 E96 5@K6?D @7 #' A2C<D :? q24=:77 2?5 $2? {6@?]k^Am
kAm%96 9@A6 7C@> >@DE 2EE6?566D H2D E96 4@F?EJ H@F=5 E2<6 :ED E:>6 :? A2DD:?8 ?6H C68F=2E:@?D]k^Am
kAm“x 9@A6 E96J C62==J D:E 324< 2?5 C62==J E9:?< 23@FE H92E E96J’C6 5@:?8[” D2:5 s2G:5 s:==>2?[ 2 492CE6C 3@2E 42AE2:? H9@ H@C<D @FE @7 t28=6 !@:?E] “xE’D 2=H2JD 366? D2:5 E92E :E’D 96== E@ 36 A@@C] $@[ 8:G6 E96D6 A6@A=6 2 3C62<]”k^Am
kAmpA776= 5:5 ?@E C6EFC? 2 A9@?6 42== @? %9FCD52J 27E6C?@@?] p7E6C E96 >66E:?8[ 2? 2:56 D2:5 pA776=’D @77:46 H@F=5 25;FDE E96 C68F=2E:@?D 32D65 @? 7665324< 7C@> E96 >66E:?8 367@C6 C6:?EC@5F4:?8 :E E@ 4@>>:DD:@?6CD 4@FCE]k^Am
kAmr@>>:DD:@?6CD’ ?6IE C68F=2C=J D4965F=65 >66E:?8 :D @? u63] ad]k^Am
(0) comments
Welcome to the discussion.
Log In
Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.