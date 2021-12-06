GALVESTON
A court this week could determine whether to dismiss a case brought by the owner of Porretto Beach against the city, the Galveston Park Board of Trustees and the Texas General Land Office.
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