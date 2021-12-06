Porretto Beach

Cars are parked at Porretto Beach in Galveston on Sunday, June 27, 2021. The owner, Sonya Porretto, is suing the city, the Park Board of Trustees and the Texas General Land Office.

 JENNIFER REYNOLDS/The Daily News

GALVESTON

A court this week could determine whether to dismiss a case brought by the owner of Porretto Beach against the city, the Galveston Park Board of Trustees and the Texas General Land Office.

Keri Heath: 409-683-5241; keri.heath@galvnews.com or on Twitter @HeathKeri. 

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