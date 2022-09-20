GALVESTON
Property owners in a West End subdivision are awaiting an appeals court rulings that could determine the fate of short-term rentals in their neighborhood.
kAmpE :DDF6 :D E96 5:G:D:@? 36EH66? 9@>6@H?6CD 2DD@4:2E:@?D’ 23:=:EJ E@ 6?24E 5665 C6DEC:4E:@?D 2?5 AC@A6CEJ C:89ED[ 2?5 @?8@:?8 32EE=6D DE2E6H:56 E@ C68F=2E6 D9@CE\E6C> C6?E2=D]k^Am
kAm%96 EH@ 4@?D@=:52E65 42D6D — @?6 7:=65 :? s646>36C a_a_ 2?5 2?@E96C :? u63CF2CJ a_a` — 5:DAFE65 E96 !:C2E6D !C@A6CEJ ~H?6CD pDD@4:2E:@?’D 564:D:@? E@ 32? D9@CE\E6C> C6?E2=D :? !:C2E6D r@G6]k^Am
kAmr@EE@?H@@5 %C2:= x?G6DE>6?ED 2?5 9@>6@H?6C r92C=6D r2FE9@C? 3C@F89E 42D6D 282:?DE E96 @H?6CD 2DD@4:2E:@?[ H9:49 @G6CD66 D6G6C2= DF35:G:D:@?D H:E9 D6A2C2E6 5665 C6DEC:4E:@?D[ @G6C 2 h_\52J >:?:>F> C6?E2= A6C:@5 :? !:C2E6D r@G6]k^Am
kAm%96 =2HDF:ED 7@==@H65 2 a_a_ G@E6 3J AC@A6CEJ @H?6CD :? !:C2E6D r@G6 E@ 32? 2== 7FEFC6 2?5 4FCC6?E D9@CE\E6C> C6?E2=D[ E96 4F=>:?2E:@? @7 7CFDEC2E:@? 23@FE ?@:D6 2?5 A2C<:?8 :DDF6D 2E G242E:@? C6?E2=D :? E96 (6DE t?5 ?6:893@C9@@5]k^Am
kAmyF586 {@??:6 r@I @7 E96 deE9 yF5:4:2= s:DEC:4E r@FCE CF=65 :? 72G@C @7 E96 AC@A6CEJ @H?6CD :? 2 4@?D@=:52E65 G6CD:@? @7 3@E9 42D6D |2J `e 2?5 @C56C65 E96 4@>A2?J A2J E96 2DD@4:2E:@? S`d[___ :? 2EE@C?6J’D 766D[ 3FE 2EE@C?6JD H:E9 E96 A=2:?E:77D 7:=65 2AA62=D]k^Am
kAmpE E9:D A@:?E[ :E’D 2 H2:E:?8 82>6[ D2:5 p52> !F89[ 2? 2EE@C?6J H:E9 r28=6 !F89 pEE@C?6JD U2>Aj r@F?D6=@CD C6AC6D6?E:?8 E96 @H?6CD 2DD@4:2E:@?]k^Am
kAmxE’D F?4=62C H96E96C E96 %6I2D $FAC6>6 r@FCE H:== E2<6 FA E96 42D6 2?5 :7 E96J 5@[ H96?[ 96 D2:5]k^Am
kAm%96 %9:C5 %6I2D r@FCE @7 pAA62=D[ H9:49 :D :? pFDE:?[ D:565 H:E9 E96 9@>6@H?6CD 2DD@4:2E:@?[ 96 D2:5]k^Am
kAmqFE 3@E9 42D6D 2C6 36:?8 962C5 :? E96 u:CDE r@FCE @7 pAA62=D :? w@FDE@? 2?5 :7 E92E 4@FCE D:56D H:E9 E96 4@>A2?:6D[ :E’D =:<6=J E96 $FAC6>6 r@FCE H@F=5 C6G:6H E96 42D6 E@ 4=62C E96 5:D4C6A2?4J[ 96 D2:5]k^Am
kAm%96 7:?2= 564:D:@? @7 E96 42D6 4@F=5 A@E6?E:2==J 92G6 :>A@CE2?E 362C:?8 @? 9@H ?6:893@C9@@5D 2C6 2==@H65 E@ =:>:E D9@CE\E6C> C6?E2=D]k^Am
kAm“%96 A=2:?E:77D 4=2:> :D E92E E96C6 :D D@>6E9:?8 42==65 G6DE65 C:89ED[” !F89 D2:5] “x7 x 3FJ 2 A:646 @7 AC@A6CEJ :? %6I2D 2?5 E96C6’D ?@ C6DEC:4E:@? 282:?DE D9@CE\E6C> C6?E2=D[ E92E >62?D E96C6 4@F=5 ?6G6C 36 2 C6DEC:4E:@? 282:?DE D9@CE\E6C> C6?E2=D] ~FC A@D:E:@? H2D E92E’D 4C2KJ]”k^Am
kAm%96 =2HDF:ED 2=D@ C2:D6 BF6DE:@?D 23@FE AC@A6CEJ C:89ED[ D2:5 %@?J qC@H?[ 2? 2EE@C?6J H:E9 |4{6@5 p=6I2?56C !@H6= U2>Aj pA776= =2H 7:C>]k^Am
kAmqC@H? C6AC6D6?ED C6?E2= 4@>A2?J !2=> %C66 !2C25:D6[ H9:49 2=D@ :D A2CE @7 E96 =2HDF:E]k^Am
kAmpE :DDF6 E@ qC@H?’D 4=:6?ED :D H96E96C 2 8C@FA @7 AC@A6CEJ @H?6CD 42? AC6G6?E D@>6@?6 7C@> 6I6C4:D:?8 AC@A6CEJ C:89ED]k^Am
kAm“%96 %6I2D 4@FCED 92G6 366? 4=62C E92E E96 C:89E E@ =62D6 :D H92E E96J 42== 2 7F?52>6?E2= C:89E[” qC@H? D2:5] “xE’D 2 7F?52>6?E2= C:89E @7 AC@A6CEJ @H?6CD9:A]”k^Am
kAm%96 BF6DE:@? :D H96E96C @E96C AC@A6CEJ @H?6CD 92G6 E96 23:=:EJ E@ C6DEC:4E D@>6@?6 7C@> 4@?5F4E:?8 3FD:?6DD 2==@H23=6 H96? E96J AFC492D65 E96 AC@A6CEJ[ qC@H? D2:5]k^Am
kAmp CF=:?8 7C@> E96 2AA62=D 4@FCE @C DFAC6>6 4@FCE 4@F=5 E2<6 >@?E9D @C =@?86C]k^Am
(0) comments
Welcome to the discussion.
Log In
Real Names required. No pseudonyms or partial names allowed. Stand behind what you post.
Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.