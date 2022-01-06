HITCHCOCK
The fate of Hitchcock’s proposed Gulf Breeze project remains uncertain as negotiations have dragged on with increased demands from the city, the developer said.
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