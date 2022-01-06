Gulf Breeze project map (copy)

The city's requests, including larger lots and that developer Cove Matrix pay millions in reservation fees, might make Hitchcock’s proposed Gulf Breeze project economically unviable, the developer said.

 COURTESY

HITCHCOCK

The fate of Hitchcock’s proposed Gulf Breeze project remains uncertain as negotiations have dragged on with increased demands from the city, the developer said.

Emma Collins: 409-683-5230; emma.collins@galvnews.com.

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