GALVESTON
People suffering from drug, alcohol and mental health issues present some of the most vexing problems to Galveston County’s justice system. Such problems can lead people into cycles of incarceration in which they’re punished but never address the issues that led to breaking the law in the first place.
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