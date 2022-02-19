SANTA FE
Jason Tabor’s time as mayor of Santa Fe officially ended on Friday evening.
kAm%96 $2?E2 u6 r:EJ r@F?4:= @? uC:52J 6G6?:?8 2446AE65 %23@C’D C6D:8?2E:@? 2?5 D6E E96 52E6 7@C 6=64E:?8 9:D C6A=246>6?E]k^Am
kAm~? uC:52J 6G6?:?8 r@F?4:= G@E65 c\_ E@ 2446AE E96 C6D:8?2E:@?] r@F?4:= >6>36C y2D@? ~’qC:6? H2D?’E AC6D6?E 2E E96 >66E:?8 5FC:?8 E96 G@E6] %23@C H2D?’E AC6D6?E 2E E96 >66E:?8]k^Am
kAm%96 4@F?4:= 5:5?’E >2<6 2?J AF3=:4 4@>>6?ED 23@FE %23@C’D C6D:8?2E:@?]k^Am
kAm%23@C DF3>:EE65 9:D C6D:8?2E:@? 7C@> 9:D A@D:E:@? @? u63] `c 2?5 >256 E96 2??@F?46>6?E AF3=:4 E96 ?6IE 52J]k^Am
kAm%23@C C6D:8?65 2>:5 AF3=:4 4C:E:4:D> 7@==@H:?8 2 5@>6DE:4 5:DEFC32?46 2E 9:D 9@>6 @? y2?] a_] !@=:46 H6C6 42==65 E@ %23@C’D 9@>6[ 3FE ?@ @?6 H2D 2CC6DE65]k^Am
kAmu@==@H:?8 E96 :?4:56?E[ CF>@CD 23@FE E96 5:DEFC32?46 DAC625 2>@?8 $2?E2 u6 C6D:56?ED[ 2D 5:5 4@A:6D @7 E96 A@=:46 C6A@CE] p 8C@FA @7 C6D:56?ED 4@>A=2:?65 23@FE E96 92?5=:?8 @7 E96 :?4:56?E 2E 2 4@F?4:= >66E:?8 @? u63] `_]k^Am
kAm~77:4:2=D DF3D6BF6?E=J 2??@F?465 E96 %6I2D #2?86CD H6C6 C6G:6H:?8 E96 :?4:56?E 2E %23@C’D 9@>6]k^Am
kAm%23@C 2=C625J H2D 724:?8 2 C642== 6=64E:@? 3642FD6 @7 2?86C @G6C 2 D@4:2= >65:2 A@DE 96 >256 =2DE DF>>6C]k^Am
kAm%23@C :? yF=J HC@E6 2 u2463@@< A@DE 23@FE E96 a_`g $2?E2 u6 w:89 $49@@= D9@@E:?8] %23@C 2A@=@8:K65 7@C E96 A@DE[ 2?5 :? 5@:?8 D@ AF3=:4=J 25>:EE65 E@ DECF88=6D H:E9 2=4@9@=:D>]k^Am
kAm%96 A@DE FAD6E 72>:=:6D @7 E96 D9@@E:?8 G:4E:>D 2?5 2 8C@FA @7 C6D:56?ED 3682? E@ 4:C4F=2E6 2 C642== A6E:E:@?] %96 A6E:E:@? 82E96C65 6?@F89 D:8?2EFC6D 2?5 2 C642== C676C6?5F> H2D A=2??65 7@C |2Jk^Am
kAmx? 2 D6A2C2E6 G@E6 uC:52J[ E96 4@F?4:= 42==65 @77 2 C642== 6=64E:@? E92E 925 366? 2:>65 2E %23@C] %96 4:EJ H:== ?@H 9@=5 2 DA64:2= 6=64E:@? 7@C >2J@C @? |2J f[ E96 D2>6 52J 2D @E96C >F?:4:A2= 6=64E:@?D 24C@DD E96 4@F?EJ]k^Am
kAm%96 A6CD@? 6=64E65 5FC:?8 E96 DA64:2= 6=64E:@? H:== 7:== E96 C6>2:?56C @7 %23@C’D E6C> :? @77:46] xE 6?5D :? a_ac]k^Am
kAm%96 5625=:?6 E@ 2AA=J E@ 36 @? E96 >2J@C2= 32==@E :D |2C49 f]k^Am
(0) comments
Welcome to the discussion.
Log In
Real Names required. No pseudonyms or partial names allowed. Stand behind what you post.
Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.