County election officials rejected 400 mail-in ballots in this year's primary election, according to the Galveston County Clerk's Office.
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John Wayne Ferguson: 409-683-5226; john.ferguson@galvnews.com or on Twitter @johnwferguson.
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