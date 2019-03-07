A woman convicted in a scheme to steal the identities of more than 40 people was sentenced Wednesday to 30 years in prison, according to the Galveston County District Attorney’s Office.
kAmp v2=G6DE@? r@F?EJ ;FCJ E96 D2>6 52J 925 4@?G:4E65 qC:EE2?J |4rFE496@?[ b`[ @7 w@FDE@?[ @7 6?828:?8 :? @C82?:K65 4C:>:?2= 24E:G:EJ]k^Am
kAm%96 492C86D DE6>>65 7C@> 2? ~4E@36C a_`f :?4:56?E :? H9:49 A@=:46 56E2:?65 |4rFE496@? 27E6C D96 EC:65 E@ 3FJ 2 qF=@G2 H2E49 2?5 Sd__ 8:7E 42C5 2E 2 z@9=’D 56A2CE>6?E DE@C6 :? {628F6 r:EJ[ AC@D64FE@CD D2:5]k^Am
kAmt>A=@J66D 2E E96 DE@C6 42==65 A@=:46 3642FD6 E96J C64@8?:K65 96C 7C@> 2 H2C?:?8 E92E 925 366? D6?E E@ E96 DE@C6 3J :ED 4@CA@C2E6 @77:46CD H2C?:?8 23@FE 2 A@E6?E:2= 7C2F5 D496>6[ AC@D64FE@CD D2:5]k^Am
kAm!@=:46 4964<65 E96 D@4:2= D64FC:EJ ?F>36C |4rFE496@? 925 FD65 E@ @A6? 2 z@9=’D DE@C6 244@F?E 2?5 7@F?5 E96 ?F>36C 36=@?865 E@ 2 (:D4@?D:? H@>2?] $96 2=D@ 925 72<6 5C:G6C =:46?D6D 7C@> |:??6D@E2 2?5 x529@[ AC@D64FE@CD D2:5]k^Am
kAm!@=:46 E96? @3E2:?65 2 H2CC2?E 7@C |4rFE496@?’D A9@?6[ 2?5 7@F?5 D96 925 :56?E:7J:?8 :?7@C>2E:@? — :?4=F5:?8 ?2>6D[ 3:CE9 52E6D 2?5 D@4:2= D64FC:EJ ?F>36CD — @7 >@C6 E92? c_ A6@A=6[ AC@D64FE@CD D2:5]k^Am
kAm|4rFE496@? @3E2:?65 E96 A6CD@?2= :?7@C>2E:@? @77 E96 52C< H63 — 2 =2J6C @7 E96 :?E6C?6E E92E :D?’E G:D:3=6 @? D62C49 6?8:?6D 2?5 C6BF:C6D 2 DA64:2= D@7EH2C6 E@ 2446DD] $:E6D @A6C2E65 @? E96 52C< H63 @7E6? 2C6 FD65 2D 2? @?=:?6 3=24< >2C<6E]k^Am
kAm|4rFE496@? 2?5 7:G6 @E96C A6@A=6 FD65 E96 :?7@C>2E:@? E96J 3@F89E @77 E96 :?E6C?6E E@ D6E FA 4C65:E 244@F?ED 2?5 3FJ >6C492?5:D6 2?5 8:7E 42C5D[ H9:49 E96J H@F=5 E96? D6== 2E 2 5:D4@F?E 7@C 42D9[ AC@D64FE@CD D2:5]k^Am
kAm%96 492C86D 282:?DE |4rFE496@? H6C6 6?92?465 3642FD6 E96J :?G@=G65 @E96C A6@A=6[ 2?5 3642FD6 D96 925 AC6G:@FD=J 366? 4@?G:4E65 @7 C@336CJ[ AC@D64FE@CD D2:5] %96 :56?E:EJ E967E D496>6 3682? @?6 >@?E9 27E6C D96 925 366? C6=62D65 7C@> AC:D@? @? A2C@=6[ E96J D2:5]k^Am
kAm$96 72465 2 >2I:>F> D6?E6?46 @7 =:76 :? AC:D@?] |4rFE496@? H:== 92G6 E@ D6CG6 `d J62CD :? AC:D@? 367@C6 D96 :D 6=:8:3=6 7@C A2C@=6]k^Am
kAm|4rFE496@? 92D 2AA62=65 96C 4@?G:4E:@? 2?5 D6?E6?46[ 244@C5:?8 E@ 4@FCE C64@C5D]k^Am
John Wayne Ferguson: 409-683-5226; john.ferguson@galvnews.com or on Twitter @johnwferguson.
(0) comments
Welcome to the discussion.
Log In
Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.