Election night ended with a genuine cliffhanger in the Dickinson mayoral runoff.
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Myer Lee: (409) 683-5247; myer.lee@galvnews.com and on Twitter @thesquarescriv.
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