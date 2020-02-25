East End residents should watch out for two wild pigs reported near the East End Flats, according to the Galveston Police Department.
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Keri Heath: 409-683-5241; keri.heath@galvnews.com or on Twitter @HeathKeri.
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