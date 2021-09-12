GALVESTON
The Galveston City Council has imposed annual fees of $50 on short-term rentals with the expectation that more and greater fees will come over the next few months.
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