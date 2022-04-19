Cruise parking

Cruise parking is expanding to the 1200 block of Harborside Drive in Galveston after the Wharves Board of Trustees, which governs the port, voted Tuesday to sign leases on two properties along the road.

Cruise parking

 JENNIFER REYNOLDS/ The Daily News

GALVESTON

The Port of Galveston is gobbling up more space for cruise parking, entrenching its position in an ever more lucrative and competitive island industry.

John Wayne Ferguson: 409-683-5226; john.ferguson@galvnews.com or on Twitter

@johnwferguson.

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