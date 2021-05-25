Some of the most conservative legislation ever seen passed during this year's Texas legislative session. But last-minute blocking in the House of Representatives has conservatives demanding Gov.
Greg Abbott call a special session.
Tuesday evening was the deadline for Senate bills to be passed out of the House of Representatives. Representatives had a hard deadline of midnight to get bills passed.
×
Javascript is required for you to be able to read premium content.
Please enable it in your browser settings.
kAmw@FD6 s6>@4C2ED FD65 56=2J:?8 E24E:4D E@ 3=@4< D@>6 4@?EC@G6CD:2= 3:==D 5632E65 7@C >@?E9D[ :?4=F5:?8 @?6 E92E H@F=5 C6BF:C6 EC2?D86?56C DEF56?E 2E9=6E6D E@ A=2J @? E96 E62>D @7 E96:C 3:CE9 86?56C 2?5 2?@E96C E92E H@F=5 32? 4:E:6D 2?5 @E96C AF3=:4 6?E:E:6D 7C@> 9:C:?8 AC:G2E6 =@33J:DED]k^Am
kAm%96 72:=FC6 @7 E9@D6 3:==D 42FD65 {E] v@G] kDEC@?8ms2? !2EC:4<k^DEC@?8m E@ 56>2?5 E92E p33@EE 42== 2 DA64:2= D6DD:@? @7 E96 {68:D=2EFC6 :? yF?6]k^Am
kAm!2EC:4<VD 56>2?5 H2D 649@65 3J E96 %6I2D uC665@> r2F4FD[ E96 8C@FA @7 #6AF3=:42? =2H>2<6CD =65 3J v2=G6DE@?\2C62 #6A] kDEC@?8m|2J6D |:55=6E@?k^DEC@?8m] %96 42F4FD :?4=F56D 6:89E >6>36CD @7 E96 `d_\D62E w@FD6]k^Am
kAmQ%96 D:>A=6 ECFE9 :D =2DE ?:89E’D 72:=FC6 E@ A2DD 4@?D6CG2E:G6 AC:@C:E:6D D9@F=5 ?@E 92G6 366? A@DD:3=6[Q E96 42F4FD D2:5 :? 2 DE2E6>6?E @? %H:EE6C] !2EC:4< 2?5 E96 42F4FD 2=D@ H2?E E96 DA64:2= D6DD:@? E@ :?4=F56 2 3:== E92E DE@AD D@4:2= >65:2 4@>A2?:6D[ DF49 2D %H:EE6C[ 7C@> 46?D@C:?8 %6I2D FD6CD 7@C E96:C G:6HA@:?ED]k^Am
kAm%96 E2IA2J6C\7F?565 =@33J:?8 3:== :D 6DA64:2==J 562C E@ |:55=6E@?] w6 7:CDE 7:=65 E96 AC@A@D2= 5FC:?8 9:D 7C6D9>2? E6C> :? a_a_[ 2?5 :E H2D ?2>65 2 AC:@C:EJ 3J #6AF3=:42? =6256CD =@?8 367@C6 E96 4FCC6?E D6DD:@? 3682?]k^Am
kAm%96 C68F=2C %6I2D {68:D=2E:G6 D6DD:@? 6?5D |@?52J] k^Am
kAms&vxt |p* px| u~# wxvwt# ~uuxrtk^Am
kAm{628F6 r:EJ |2J@C AC@ E6> kDEC@?8mw2?< sF8:6k^DEC@?8m :D 4@?D:56C:?8 2 CF? 7@C 4@F?EJH:56 @77:46]k^Am
kAmsF8:6 4@?7:C>65 (65?6D52J 96 H2D E9:?<:?8 23@FE CF??:?8 :? ?6IE J62CVD AC:>2CJ 6=64E:@?D 3FE 925?VE 564:565 H9:49 A@D:E:@? E@ AFCDF6]k^Am
kAmt2C=:6C E9:D >@?E9[ 9:D DFAA@CE6CD 4C62E65 E96 uC:6?5D @7 w2?< sF8:6 A@=:E:42= 24E:@? 4@>>:EE66[ H9:49 4@F=5 96=A C2:D6 >@?6J :? 2 3:5 7@C @77:46]k^Am
kAmQx =@G6 H92E xV> 5@:?8 ?@H @? 4@F?4:= 2?5 x E9:?< E92E xV> 8@@5 2E :E[Q sF8:6 D2:5] Qx E9:?< E92E >J 4@?DE:EF6?ED :? {628F6 r:EJ 2AAC64:2E6 E96 H@C< xV> 5@:?8[ 3FE x 2> 6IA=@C:?8 ?6H @AA@CEF?:E:6D]Qk^Am
kAmsF8:6 24<?@H=65865 96 925 @?6 A@D:E:@? DA64:7:42==J :? 9:D D:89ED C:89E ?@H — E96 4@F?EJ EC62DFC6CVD @77:46]k^Am
kAmkDEC@?8mz6G:? (2=D9k^DEC@?8m[ 2 #6AF3=:42?[ 92D 366? E96 v2=G6DE@? r@F?EJ %C62DFC6C D:?46 a__b]k^Am
kAmp C:7E 6I:DED 36EH66? (2=D9 2?5 @E96C 6=64E65 #6AF3=:42? =6256CD[ 9@H6G6C] $E2E6 #6A] |2J6D |:55=6E@? E9:D J62C 7:=65 2 3:== AC@A@D:?8 2 DE2E6H:56 6=64E:@? E@ 6=:>:?2E6 E96 EC62DFC6CVD @77:46] %96 3:== 925 DFAA@CE 2>@?8 v2=G6DE@? r@F?EJ r@>>:DD:@?6CD[ H9@ 2C8F6 E96 EC62DFC6CVD 5FE:6D 4@F=5 36 4@?D@=:52E65 :?E@ 25>:?:DEC2E:G6 56A2CE>6?ED]k^Am
kAmsFC:?8 2 962C:?8 :? pFDE:? E9:D J62C[ sF8:6 E6DE:7:65 :? 72G@C @7 E96 3:==] %96 3:== 5:5?VE >2<6 :E @FE @7 4@>>:EE66[ >62?:?8 E96 @77:46 H:== DE:== 6I:DE 2?5 36 FA 7@C 6=64E:@? ?6IE J62C]k^Am
kAm!2CE @7 E96 C62D@? 96 H@F=5 CF? 7@C E96 @77:46 :D E@ 25G@42E6 7@C :ED 6=:>:?2E:@?[ sF8:6 D2:5]k^Am
kAmQx 5@?VE E9:?< E96 4:E:K6?D @7 v2=G6DE@? r@F?EJ H:== 86E 2? @AA@CEF?:EJ E@ G@E6 @? :E F?=6DD E96C6 :D 2? 25G@42E6 7@C 6=:>:?2E:?8 E96 @77:46[Q sF8:6 D2:5]k^Am
kAmsF8:6 D2:5 96 6IA64E65 E@ 2??@F?46 9:D 564:D:@? 23@FE 2 C246 3J =2E6 }@G6>36C] w:D E6C> @? E96 {628F6 r:EJ 4@F?4:= 6?5D :? }@G6>36C a_aa] k^Am
kAm}~%tq~~zk^Am
kAm$6?2E6 q:== ``e_[ E96 vF=7 r@2DE !C@E64E:@? s:DEC:4E 3:==[ H2D D6?E E@ 2 4@?76C6?46 4@>>:EE66 27E6C E96 %6I2D $6?2E6 C67FD65 E@ 2446AE 2>6?5>6?ED 25565 3J E96 w@FD6 @7 #6AC6D6?E2E:G6D] ]]] %96C6 2C6 ab 52JD F?E:= E96 yF?6 `h 4:EJ 4@F?4:= CF?@77 6=64E:@? :? {2 |2CBF6] t2C=J G@E:?8 368:?D yF?6 f]k^Am
John Wayne Ferguson: 409-683-5226;
john.ferguson@galvnews.com or on Twitter @johnwferguson.
(0) comments
Welcome to the discussion.
Log In
Real Names required. No pseudonyms or partial names allowed. Stand behind what you post.
Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.