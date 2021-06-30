Gulf Greyhound Park

A unanimous La Marque City Council voted Wednesday to begin negotiations for economic development incentives for the owner of Gulf Greyhound Park.

 JENNIFER REYNOLDS/The Daily News

LA MARQUE

The city council voted Wednesday to move forward with negotiations about creating a special tax zone officials hope would lead to demolition and redevelopment of Gulf Greyhound Park, a sprawling, idled complex on prime real estate just west of Interstate 45.

John Wayne Ferguson: 409-683-5226; john.ferguson@galvnews.com or on Twitter

@johnwferguson.

Locations

Recommended for you

(0) comments

Welcome to the discussion.

Real Names required. No pseudonyms or partial names allowed. Stand behind what you post.
Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.

Post a comment
Stop watching this discussion.

Thank you for reading!

Please log in, or sign up for a new account and purchase a subscription to read or post comments.

Sign Up
Log In
Log In Purchase a Subscription