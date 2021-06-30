LA MARQUE
The city council voted Wednesday to move forward with negotiations about creating a special tax zone officials hope would lead to demolition and redevelopment of Gulf Greyhound Park, a sprawling, idled complex on prime real estate just west of Interstate 45.
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