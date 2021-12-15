GALVESTON
A group of civil rights organizations on Wednesday called on the U.S. Department of Justice to investigate claims of discrimination made about Operation Lone Star, a state-run border patrol program.
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