GALVESTON
The city is considering asking the Rosenberg Library to return 9.3 percent of a tentative $3.9 million budget in the next fiscal year because of state-imposed restrictions on municipal finances.
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