Galveston County has redirected about $1.1 million in American Rescue Plan money to buy cybersecurity equipment.
kAm%96 2==@42E:@? >@G6D >@?6J @FE @7 E96 4@F?EJ’D C6DA@?D6 E@ E96 %6I2D\|6I:4@ 3@C56C 2?5 :?DE625 3C:?8D E96 4@F?EJ’D E@E2= :?G6DE>6?E :? ?6H 4J36CD64FC:EJ E649?@=@8J E@ Sg]f >:==:@?]k^Am
kAm%96 AFC492D6D H:== FA8C256 E96 :?E6C?2= ?6EH@C<D 7@C E96 4@F?EJ[ H9:49 :?4=F56 E96 (:u: 2?5 D64FC:EJ[ DA@<6D>2? +249 s2G:5D@? D2:5]k^Am
kAm%96 6BF:A>6?E H:== FA8C256 3@E9 92C5H2C6 2?5 D@7EH2C6]k^Am
kAm%96 4@F?EJ 2=C625J 925 2==@42E65 Sf]e >:==:@? @7 E96 C6D4F6 A=2? 24E E@H2C5 4J36CD64FC:EJ :?7C2DECF4EFC6]k^Am
kAm%9:D 492?86 H@F=5 2==@42E6 2?@E96C S`]` >:==:@? E@H2C5 E9@D6 AC@;64ED]k^Am
kAm%96 7656C2= 8@G6C?>6?E 2==@H65 =@42= 8@G6C?>6?ED E@ FD6 D@>6 @7 E96 C6D4F6 A=2? >@?6J[ >62?E E@ 3C:?8 r~'xs C6=:67[ E@ :>AC@G6 46CE2:? E649?@=@8:6D[ =2C86=J 3C@2532?5[ 3FE 2=D@ D@>6 4J36CD64FC:EJ :>AC@G6>6?ED]k^Am
kAm%96 4@F?EJ AF==65 E96 S`]` >:==:@? 7C@> E96 S`]g >:==:@? :E @C:8:?2==J 565:42E65 E@ 7F?5:?8 56AFE:6D 2?5 @E96C v2=G6DE@? r@F?EJ 24E:G:E:6D 2E E96 3@C56C]k^Am
kAmr@>>:DD:@?6CD 565:42E65 E96 S`]g >:==:@? :? |2J a_a` E@ 24E:G:E:6D[ =2C86=J :? z:??6J r@F?EJ[ >@C6 E92? bd_ >:=6D 7C@> v2=G6DE@? r@F?EJ]k^Am
kAmx? s646>36C[ E96 4@F?EJ C646:G65 2 Sa >:==:@? 8C2?E 7C@> v@G] vC68 p33@EE’D ~A6C2E:@? {@?6 $E2C 3@C56C AC@8C2> E@ A2J 7@C D96C:77’D 56AFE:6D 2?5 4@?DE23=6 56AFE:6D 2E E96 3@C56C]k^Am
kAmqJ ~4E@36C[ p33@EE 925 C2:D65 Sdc >:==:@? 7@C E96 @A6C2E:@?[ %96 %6I2D %C:3F?6 C6A@CE65]k^Am
kAmxE’D E92E >@?6J E96 4@F?EJ H:== FD6 E@ 4@?E:?F6 :ED 3@C56C C6DA@?D6[ s2G:5D@? D2:5]k^Am
kAm%92E >62?D D@>6 @7 E96 7F?5:?8 H2D 7C665 FA 7@C @E96C FD6D[ 96 D2:5]k^Am
kAm$@ 72C[ E96 4@F?EJ 92D DA6?E =6DD E92? Sc__[___ @? E96 3@C56C[ 96 D2:5]k^Am
kAmv2=G6DE@? r@F?EJ H2D 8C2?E65 See]d >:==:@? :? p>6C:42? #6D4F6 A=2? 7F?5:?8[ 244@C5:?8 E@ E96 4@F?EJ]k^Am
kAmv2=G6DE@? r@F?EJ 92D 2==@42E65 FD6D 7@C 2=>@DE 2== @7 E96 7F?5:?8[ H:E9 @?=J Sef[bb` =67E E@ 2==@42E6]k^Am
Keri Heath: 409-683-5241; keri.heath@galvnews.com or on Twitter @HeathKeri.
(0) comments
Welcome to the discussion.
Log In
Real Names required. No pseudonyms or partial names allowed. Stand behind what you post.
Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.