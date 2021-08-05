GALVESTON
A rapid rise in COVID-19 cases in Galveston County is pushing area hospitals beyond capacity and could delay ambulance response times, threatening non-COVID medical care, health officials say.
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