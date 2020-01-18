GALVESTON
Fifteen months ago, the Texas General Land Office and the U.S. Army Corps of Engineers gave coastal Texans a first look at plans for a system in Galveston County that could potentially protect the entire Houston region from devastating storm surges in future hurricanes.
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