Investigators Monday named the 58-year-old man shot by a Galveston police officer Saturday night but declined to disclose more details.
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Keri Heath: 409-683-5241; keri.heath@galvnews.com or on Twitter @HeathKeri.
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