BOLIVAR PENINSULA
A $5 million beach-building project is set to begin on Bolivar Peninsula later this month.
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